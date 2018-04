Grêmio perde para o Junior Barranquilla Em partida encerrada nesta madrugada, o Grêmio foi derrotado pelo colombiano Junior por 2 x 1, de virada, em Barranquilla, pela 2ª rodada da Copa Libertadores da América. Com isso, a equipe do técnico Renato Gaúcho caiu para o 2º lugar no Grupo 2. Tem 3 pontos, mesma pontuação do peruano León de Huánaco, mas leva vantagem no saldo de gols (2 a 0). O líder é o Junior, com 6. O boliviano Oriente Petrolero ainda não pontuou.