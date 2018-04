Grêmio se mantém na briga O Grêmio manteve o sonho de obter uma vaga na Taça Libertadores de 2008, ao vencer, ontem à noite, o lanterna América-RN, em Natal, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Willian Magrão, Marcel e Diego Souza. O time gaúcho alcançou os 57 pontos e agora torce para tropeços de Palmeiras e Flamengo. A equipe de Palestra Itália joga em Porto Alegre, diante do Internacional, enquanto o Rubro-negro carioca recebe o Atlético-PR, no Maracanã. O Juventude perdeu para o Fluminense, por 3 a 2, no Maracanã, e caiu para a Série B. O time de Caxias do Sul segue com 38 pontos, na penúltima colocação, só à frente do América-RN. O Fluminense, com vaga garantida para a Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil, soma 58 pontos. O volante Arouca (2) e o atacante Cícero fizeram os gols do time das Laranjeiras, enquanto Tiago Cavalcanti e Romano marcaram para o Juventude.