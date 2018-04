Grêmio tem obrigação de vencer em Natal

Para o Grêmio, não basta derrotar o já rebaixado América-RN, às 16 horas, no Estádio Machadão, em Natal, para seguir na luta por uma vaga na Taça Libertadores. Além dos três pontos, os gaúchos têm de torcer para que dois dos seus concorrentes diretos na classificação - Santos, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro - não ganhem amanhã. Se isso ocorrer, a decisão da vaga ficaria para a última rodada, quando o Grêmio recebe o Corinthians, no Olímpico. Apesar da necessidade da vitória, o técnico Mano Meneses pode deixar o lateral-direito Bustos, destaque da seleção da Colômbia, no banco de reservas. Apesar dos gols de falta marcados pelo lateral, contra Venezuela e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, Mano Meneses prefere manter Patrício na equipe, para não perder "a estabilidade pelo lado direito." Mas o maior problema do treinador está no meio-campo,já que os volantes Eduardo Costa e Gavilán estão suspensos e o meio Tcheco, contundido. Os prováveis substitutos são William Magrão, Maylson e Ramón. O ataque deve ter Jonas e Marcel, mas um deles pode perder a vaga para Tuta. A situação do Juventude é semelhante a do Grêmio. Mas muito mais dramática. O time de Caxias do Sul tem de derrotar o Fluminense, às 18h10, no Maracanã, para ter uma sobrevida na luta contra o rebaixamento. E mesmo se ganhar, terá de torcer conta o Goiás e o Corinthians, que jogam na próxima quarta-feira. Para piorar a situação do técnico Beto Almeida, a equipe terá vários desfalques, casos dos meias Bruno, Renato e Fábio Baiano, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além do lateral Barão, do volante Camazzola e dos atacantes Alex Alves e Tadeu, lesionados. A maior atração do jogo, na verdade, será a preliminar, que terá a presença de ex-craques do Fluminense, como Rivellino, Paulo Cesar Caju, Assis e Deley, que enfrentarão um combinado da Petrobrás.