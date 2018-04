Grêmio terá titulares em Caxias Vanderlei Luxemburgo vai escalar o que tem de melhor para o Grêmio no jogo de hoje diante do Juventude, em Caxias, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O único desfalque deverá ser o zagueiro Cris, machucado. Marco Antonio e Elano, recuperados de lesão, ficam na reserva.