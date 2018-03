Grife italiana cria tecido repelente de insetos para golfistas

A grife de roupas italiana Annapurna está desenvolvendo uma substância que permite aos tecidos atuarem como repelentes de mosquitos. O novo material deverá ser usado em uma linha completa de roupas para jogadores de golfe, uma das categorias esportivas que mais sofre com os insetos. Em parceria com a empresa italiana Tecnotessile, especializada em pesquisas tecnológicas aplicadas a fibras têxteis, a Annapurna criou uma fórmula sem cheiro e não tóxica para roupas que têm contato direto com a pele. Aplicada à roupa, os cientistas deram origem a uma malha com propriedades repelentes. A grife garante que, graças a um processo de manipulação molecular, o tecido mantém suas propriedades mesmo após diversas lavagens.