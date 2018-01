Gripe eqüina adia prova de hipismo As arquibancadas estavam montadas, as passagens aéreas para os juízes internacionais emitidas, o clube já havia recebido 50 cavalos de outros Estados para o torneio, mas toda a preparação não evitou o adiamento do Concurso Internacional de Saltos Visa Indoor 2001, que começaria quinta-feira, na Sociedade Hípica Paulista. O motivo de todos os problemas que Patrícia Carvalho, da Comissão Organizadora do concurso, tentava contornar, nesta terça, é a gripe eqüina. Temendo a disseminação da doença, o Departamento de Defesa Animal do Ministério da Agricultura interditou todos os clubes hípicos de São Paulo. O Visa Indoor é uma das provas seletivas da América do Sul para a Copa do Mundo de Saltos de Hipismo, em Leipzig, Alemanha, em maio de 2002, e teria a presença de cavaleiros olímpicos, como Vítor Alves Teixeira, Bernardo Rezende Alves e André Johannpeter. Mas Patrícia Carvalho disse que ainda não sabe a nova data da prova que, provavelmente, será anunciada na sexta-feira. O auto de interdição proíbe a realização de torneios e também que os cavalos sejam transportados. "Os animais têm de ficar onde estão", afirmou Patrícia. Os técnicos do Ministério temem que aglomerações de cavalos, o que ocorre em competições, ou a locomoção entre Estados aumente os casos de gripe detectados em São Paulo, Rio e Paraná. Segundo o Clube Hípico de Santo Amaro, não há muitos casos de gripe na capital paulista. Dos 330 animais do clube, apenas 13 contraíram a doença. Mesmo assim, o Ministério teme um surto de gripe no País e suspendeu, inclusive, a emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), o que fará com que os cavalos que estão na Sociedade Hípica Paulista fiquem impedidos de sair, como os de André Johannpeter, o melhor cavaleiro do Brasil (4º colocado) na prova individual e medalha de bronze por equipe na Olimpíada de Sydney, no ano passado, que vieram do Sul - o Haras Joter fica em Porto Alegre. Com os visitantes e mais os cavalos que moram no clube, a Hípica "hospeda" atualmente 350 cavalos.