Grizante vence 1ª etapa da Volta de SP O ciclista André Grizante venceu neste domingo a 1ª etapa da Volta Internacional do Estado de São Paulo de Ciclismo 2004, após percorrer o percurso de 12,75 quilômetros, no autódromo internacional José Carlos Pace, em Interlagos, com o tempo de 17m09s. Em segundo lugar chegou o argentino Alejandro Borrajo seguido da brasileira Fabiele Mota. A segunda etapa acontece ainda na tarde deste domingo, em São José dos Campos.