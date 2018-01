Grizante vence etapa da Volta de São Paulo O paulista André Grizante, da equipe Extra/Caloi/Suzano, se recuperou e venceu nesta terça-feira a quarta etapa da Volta Internacional de São Paulo, a mais longa da competição, com 215 quilômetros entre Atibaia e São Carlos. Mas ele não conseguiu tirar Márcio May, da Memorial/Santos, da liderança geral da prova. Depois de conquistar o prólogo da Volta de São Paulo, em Interlagos, Grizante teve dois resultados ruins: terminou em 11º e 13º nas etapas seguintes. "Desta vez, tivemos cuidado especial com a hidratação e a reposição de energia para chegar a São Carlos em condições de brigar pela vitória", disse o vencedor do dia. "Pena que não estive bem nas etapas anteriores, me senti um pouco travado, demorei para entrar no ritmo." Grizante completou o trecho desta terça em 5h21m10, seguido pelo argentino Raul Turano e pelo cearense Antônio Nascimento. Márcio May foi apenas o 15º colocado, mas lidera a competição com 10h20m01, 34 segundos à frente de Roberson Figueiredo, de Santa Catarina. "A etapa foi muito dura e desgastante", contou Márcio May. "Os principais ciclistas foram muito bem marcados, mas o importante é estar sempre no primeiro pelotão." O trecho entre Atibaia e São Carlos foi disputado sob um calor de 30 graus, pelas rodovias Dom Pedro I, José Roberto Magalhães Teixeira, Anhangüera e Washington Luiz, com grande volume de tráfego. Na chegada a São Carlos, os ciclistas foram recepcionados com festa por mais de mil pessoas. Nesta quarta, a partir das 7 horas, os ciclistas pedalam 175,4 km entre São Carlos e Bauru. E na quinta, o destino será Ribeirão Preto.