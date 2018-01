Grizante vence etapa da Volta de SP O que já era a etapa mais longa da Volta Ciclística de São Paulo, com 239 quilômetros, acabou se esticando para 252 quilômetros, por alterações no percurso. Com isso, o trajeto entre Atibaia e São Carlos durou mais de 6 horas. E quem se deu melhor foi o paulista André Grizante, que venceu nesta terça-feira e passou a liderar a classificação geral. Nesta quarta-feira, a Volta de São Paulo vai de São Carlos a Bauru, numa etapa de 173 quilômetros.