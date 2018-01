Grupo parte para nova aventura no mar Roberto Pandiani, de 45 anos, 18 deles no setor de entretenimento; Duncan Ross, engenheiro civil sul-africano, de 39 anos; Makoto Ishiabe, brasileiro com ascendência oriental, de 42 anos, alpinista e cinegrafista; e Júlio Fiadi, 42 anos, fotógrafo e velejador. Você deve estar se perguntando o que quatro pessoas totalmente diferentes têm em comum? Simples, o amor por aventuras radicais. A partir de 1º de janeiro pretendem atravessar o Estreito de Drake, entre a América do Sul e a Antártida, um dos pontos mais perigosos da navegação mundial, em busca da consagração do audacioso e corajoso projeto: alcançar o Círculo Polar Antártico em barco sem cabine, algo inédito. Leia mais no Estadão