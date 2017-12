Guadalajara é eleita sede dos Jogos Panamericanos de 2011 A cidade mexicana de Guadalajara foi escolhida, neste domingo, como a sede dos Jogos Panamericanos de 2011, durante a 44.ª Assembléia Geral de Organização Esportiva Panamericana, que fará o anúncio na próxima segunda-feira, em Buenos Aires. A escolha foi unânime em um grupo de 42 delegação de todo o continente americano. "Mesmo dez anos depois de nossa primeira candidatura, estamos muito satisfeitos com o convite. Este é um grande compromisso que começa hoje mesmo", afirmou Francisco Ramírez Acuña, governador do Estado de Jalisco, que tem Guadalajara como sua capital. "Estamos seguros de que Guadalajara, com sua enorme riqueza cultural, é a melhor opção para esta competição", disse o presidente do comete Olímpico mexicano, Felipe Muñoz.