Guarani é rebaixado antes mesmo de jogar A abertura da 18.ª rodada do Paulistão acabou com a esperança do Guarani, que amanhã enfrenta o Palmeiras, permanecer na Série A-1. Ontem, em Jundiaí, o Paulista foi surpreendido pelo Ituano, que venceu por 3 a 2 e chegou aos 17 pontos, deixando a zona da degola temporariamente. Em Sorocaba, o Atlético sofreu, mas venceu o Oeste por 1 a 0, gol feito aos 50 minutos do segundo tempo - o time chegou aos 19 pontos e pode se livrar da degola ainda nesta rodada. Com esses dois resultados, o Guarani caiu. Foi o 9º rebaixamento nos últimos 12 anos - o clube está na Série C do Brasileirão.