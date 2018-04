Guarani se aproxima de vaga e Fortaleza tropeça na Série C

Com um atuação eficiente, o Guarani fez o dever de casa e bateu o Tombense por 2 a 0, em Campinas. Placar que isola ainda mais os campineiros na ponta, com 24 pontos. Tem oito pontos a mais que os primeiros fora do G4, que é o próprio time mineiro e o Mogi Mirim, ambos com 16 pontos.

Outros três clubes venceram pela chave. O Boa bateu o Macaé por 2 a 0, em Varginha (MG), e segue em segundo, com 20 pontos. O Botafogo-SP vem logo em seguida, com 19 pontos, após superar o Ypiranga-RS por 1 a 0, em Ribeirão Preto. Já o Juventude voltou ao G4, após golear o Guaratinguetá por 4 a 0, em Caxias do Sul (RS). Os gaúchos figuram no quarto lugar, com 18 pontos.

Pelo Grupo B, houve muitas surpresas. O Fortaleza parou no Confiança. Apesar do empate por 2 a 2 em casa, os cearenses seguem na ponta, com 19 pontos. O time foi beneficiado pela derrota do Botafogo-PB para o Cuiabá-MT, por 2 a 0, na capital do Mato Grosso. Os paraibanos estacionaram nos 18 pontos e seguem em segundo.

América-RN, com 13 pontos, e o River-PI, com 10, empataram por 1 a 1, em Goianinha (RN), e continuam fora do G4. Pior para o time do Piauí ainda na penúltima posição. A rodada vai ser fechada nesta segunda-feira à noite com o duelo entre Salgueiro e ABC. O time potiguar, com 17 pontos, pode até assumir a liderança desde que vença em Pernambuco.

Confira os resultados da 11.ª rodada:

Sábado

Portuguesa 1 x 0 Mogi Mirim

ASA-AL 2 x 2 Remo-PA

Domingo

Boa Esporte-MG 2 x 0 Macaé-RJ

Guarani 2 x 0 Tombense-MG

Juventude-RS 4 x 0 Guaratinguetá

América-RN 1 x 1 River-PI

Cuiabá-MT 2 x 0 Botafogo-PB

Fortaleza-CE 1 x 2 Confiança-SE

Botafogo-SP 1 x 0 Ypiranga-RS

Segunda-feira

19h15

Salgueiro-PE x ABC-RN