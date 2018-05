Guarani só empata com Rio Branco; União Barbarense supera crise e lidera Série A2

Apesar dos jogadores estarem com salários atrasados - na semana passada ameaçaram dar W.O -, o União Barbarense continua em ascensão na competição e chegou mais uma vitória ao bater o Paulista, por 2 a 0, em casa. Com 16 pontos, o time alvinegro assumiu a ponta, enquanto o adversário estacionou nos oito e entrou na zona de rebaixamento, em 16.º lugar.

O União Barbarense foi beneficiado pela derrota do Bragantino para o Mirassol, por 2 a 1, no José Maria de Campos Maia. Com 15 pontos, o time de Bragança Paulista caiu para o quarto lugar, sendo ultrapassado pelo próprio Mirassol, que tem 16 e está na vice-liderança devido ao saldo de gols: 6 contra 5.

De virada, o Batatais perdeu para o Barretos, por 2 a 1, no Estádio Fortaleza, e está em quinto lugar, com 14 pontos, um a mais que o adversário desta quarta, nono colocado. Completando o G8, zona de classificação, além de São Caetano, Taubaté e Velo Clube - jogaram na terça, está o Guarani, que empatou com o Rio Branco, por 1 a 1, em Campinas, e é o oitavo colocado, com 14 pontos. O time de Americana tem cinco e está em penúltimo lugar.

Único visitante que ganhou nesta rodada, o Votuporanguense bateu o Monte Azul por 2 a 0, e deixou a zona de rebaixamento, subindo para o 12.º lugar, com dez pontos. O adversário tem apenas cinco e amarga a lanterna.

Na Rua Javari, Juventus e Santo André ficaram no 1 a 1 e seguem na zona intermediária da tabela, ambos com 11 pontos. Com dois gols de Romarinho, o Independente fez o dever de casa e venceu o Penapolense, por 2 a 0, no Comendador Agostinho Prada, e é o 17º colocado, com sete pontos, um a menos que o time de Penápolis está em 14º lugar, com oito pontos.

Confira os resultados da 7.ª rodada da Série A2 do Paulista:

Taubaté 3 x 1 Portuguesa

Marília 1 x 1 Atlético Sorocaba

São Caetano 1 x 1 Velo Clube

Juventus 1 x 1 Santo André

Monte Azul 0 x 2 Votuporanguense

Guarani 1 x 1 Rio Branco

Mirassol 2 x 1 Bragantino

Barretos 2 x 1 Batatais

União barbarense 2 x 0 Paulista

Independente 2 x 0 Penapolense