Guarani vai a Caxias em busca de voltar ao topo O Guarani entra em campo hoje às 21 horas, diante do Juventude, em Caxias do Sul, ainda sonhando com o título simbólico do 1º turno da Série B. O time pode chegar a 37 e superar o Atlético-GO (36), que perdeu na abertura da rodada - terça-feira para o Bahia, por 2 a 1, em Salvador -, e também o Vasco (36), que só joga amanhã, no Maracanã, contra o Ipatinga. O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, porém, tem problemas. O artilheiro Ricardo Xavier e o meia Adriano Gabiru, suspensos, além do atacante Caíque, machucado, desfalcam o time. Ainda hoje, o São Caetano (7º colocado, com 27 pontos) pega o Figueirense (5º, com 29), em Florianópolis. O time do ABC vem de cinco vitórias consecutivas e também busca um lugar no G-4. Outros seis jogos estão programados para amanhã.