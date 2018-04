Guaratinguetá vence a primeira semifinal Depois de muita festa pelo acesso à Série B, Guaratinguetá e Icasa largaram na frente nas semifinais, ontem, na luta por uma vaga na final da Série C do Brasileiro. Os paulistas venceram o perigoso América-MG por 2 a 1, enquanto os cearenses empataram, fora de casa, com o ASA, por 1 a 1. O Guaratinguetá perdeu inúmeras chances de gol, mas venceu com justiça, com gols de Nenê e Diego Dedoné. Luciano, de pênalti, diminuiu para os mineiros.