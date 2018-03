De 24 a 29 de junho, a cidade de Guarujá, em São Paulo, será sede do "Local Motion Guarujá Surf Pro", categoria masculina de surfe, que marca a etapa do WQS (World Qualifying Series) 5 estrelas. A competição, que será disputada no canto do Morro do Maluf, na Praia de Pitangueiras, distribuirá dois mil pontos no ranking e cerca de R$ 180 mil aos competidores que chegarem às baterias finais.