Guarujá recebe noitada de boxe Noitada de boxe no Casa Grande Hotel, em Guarujá, vai definir, a partir das 20 horas deste sábado, o campeão latino dos médios ligeiros. O brasileiro Anderson Clayton, o Pantera, vai disputar o título com o panamenho Elvis Guerreiro, numa luta que colocará o vencedor entre os 15 melhores do ranking mundial do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Na tarde desta sexta-feira, houve o coquetel e a pesagem dos atletas, em meio a uma polêmica: havia informações de que Pantera não poderia lutar por ter hepatite. Esse fato foi negado por Antônio Bernardo, o árbitro do combate. "Temos exames médicos que desmentem isso e que dão condições para o atleta atuar", disse o juiz. Ele revela que as lutas deste sábado fazem parte do trabalho para formar cinco ou seis campeões mundiais no Brasil. As lutas - A programação prevê nove combates na noite deste sábado. Duas delas envolvem lutadores da região. Edson Xuxa do Nascimento e Antônio Mesquita, o Mesquitinha. Xuxa, que já esteve em primeiro lugar no ranking da OMB, enfrenta Gilvan de Souza pela categoria leves e Mesquitinha luta contra Mauro de Souza na superleves.