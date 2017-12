Guedes fica com a vaga de Honorato O judoca Alexsander Guedes será o substituto de Carlos Honorato na equipe que representará o Brasil no Mundial do Egito, de 8 a 11 de setembro. Será o segundo Mundial Sênior (não militar) para o peso médio Guedes, de 33 anos, do Pinheiros. Honorato foi desligado da delegação por excesso de peso e deficiências técnicas.