Guerra com o Náutico por causa de Acosta O Náutico promete não ficar de mãos abanando com a transferência do meia-atacante Acosta para o Corinthians. Na última sexta-feira, o clube entrou com ação no STJD contra os paulistas pedindo indenização de R$ 500 mil referentes à transação do jogador. Os dirigentes pernambucanos alegam que Acosta teria um pré-contrato com o Náutico. O Corinthians rebate, garantido estar amparado legalmente.