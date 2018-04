Guerrero, a esperança de renovação no Peru

A grande reclamação dos torcedores peruanos é que sua seleção é velha. São vários os jogadores com mais de 30 anos. Diante de tanta desconfiança, um garoto de 23 anos, cabeludo e ainda cheio de timidez, chega para acabar com os problemas ofensivos da seleção, inoperante nas duas primeiras rodadas. O ?Predador? José Paolo Guerrero veste a camisa do Peru pela primeira vez em Eliminatórias disposto a levar sua equipe à primeira vitória no torneio e também na história da competição sobre o Brasil. Ausente nos dois primeiros jogos por lesão, o goleador do Hamburgo, da Alemanha, promete não desapontar os torcedores, que estão cheio de confiança em seu novo astro ofensivo. "Não posso prometer que vamos fazer muitos gols, mas sim que estamos animados para ganhar, nem que seja por 1 a 0", disse o jogador. "A mentalidade é reverter os resultados negativos anteriores (um empate e uma derrota) diante de um dos favoritos à vaga na Copa do Mundo. Ganhar do Brasil nos daria ânimo para encarar de igual para igual os outros rivais", afirmou. Guerrero jogará aberto pelas laterais, como ponta, com ordem de partir para cima dos marcadores e buscar os gols. E garante não tremer por encarar um gigante do continente. "Eles não são monstros. Têm duas pernas e dois braços como a gente. E também temos um grande time, com todos muito bem no momento." Numa seleção cheia de atletas experientes, como os marcadores Solano (jogou no Cruzeiro) e Palacios, Guerrero vem roubando a cena no Peru. A confiança no ataque é tão grande a ponto de torcedores já pegarem no pé de Farfán, astro do PSV e também atacante.