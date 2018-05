Guerrero nega proposta do Boca e se diz focado no Flamengo para 2017

O peruano Paolo Guerrero seria um dos principais alvos do Boca Juniors para o ano que vem. Diante da possibilidade de perder Carlitos Tevez, o clube de Buenos Aires estaria cogitando a contratação do atacante do Flamengo como grande reforço em 2017, segundo a imprensa argentina. Nesta terça-feira, no entanto, ele garantiu não ter qualquer proposta e se disse feliz no time rubro-negro.

"Na verdade, nunca recebi proposta. Sempre foi especulado e mencionaram meu nome, mas nunca chegou nada de oficial até mim. Também não acredito que os diretores do Flamengo me vendam facilmente depois do que fizeram para me contratar", garantiu o jogador peruano em entrevista à Fox Sports da Argentina.

Contratado no ano passado junto ao Corinthians, Guerrero tem vivido de altos e baixos no Flamengo e chegou a sofrer certa pressão da torcida. Ainda assim, o peruano se disse bastante satisfeito com sua situação no clube e só lamentou não ter conseguido nenhum título na temporada.

"Tenho contrato com o Flamengo até 2018 e estou muito bem, muito confortável. A torcida me acolheu muito bem, a cidade, os companheiros... Gostaria de ter lhes dado uma satisfação maior neste ano, mas tudo bem", comentou o jogador. "Então, vai ser difícil me verem no Campeonato Argentino", encerrou.