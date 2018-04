Guerrero tem a missão de recolocar time na rota do gol

Guerrero é o artilheiro do Corinthians no Paulistão (8 gols) e também na Libertadores (4). Herói do Mundial, é titular absoluto e jamais deu brecha para a entrada de Alexandre Pato. E hoje, contra o Santos, o atacante assume a responsabilidade de recolocar o time no caminho das vitórias, após duas partidas em que não marcou nenhum gol.

Há duas explicações para a 'seca' momentânea de gols do Corinthians. Uma delas é que o setor de criação travou nessas duas partidas. Daí a mudança de posicionamento de Danilo, que passou do lado esquerdo para a faixa central do campo.

Outro ponto citado por Tite: tanto contra o Boca Juniors como contra o São Paulo os jogos foram de muita marcação e teve pouco espaço para que Guerrero recebesse uma bola limpa.

Na Bombonera, Guerrero teve uma chance clara de gol, num chute de longe, mas mandou a bola na trave. Contra o São Paulo, nem isso. Foi substituído no segundo tempo por Alexandre Pato.

Na final contra o Santos, Guerrero vai jogar mais próximo de Emerson, pela esquerda, e terá a companhia de Romarinho, pela direita. Tite também treinou bolas áreas. Guerrero é bom cabeceador - os dois gols no Mundial foram assim.

As bolas paradas têm sido um tormento para o Corinthians desde que Renato Augusto se machucou. Por isso Tite tem treinado muito esse tipo de jogada, à procura de um batedor. Tentou Romarinho, mas não deu muito certo. E Guerrero ficou a ver navios na frente.

Pato não entrou no time nesta reta final porque, segundo Tite, decisões não são um bom momento para "testar" novas formações. E Pato pode no máximo virar uma arma para o segundo tempo ou para o jogo da Vila, caso o Corinthians precise de uma vitória fora de casa.

"O título não será decidido no Pacaembu, acho pouco provável", disse Tite, que busca seu primeiro título paulista como treinador./ V.M.