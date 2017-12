Guga aceita convite para disputar torneio na próxima semana Gustavo Kuerten foi convidado e aceitou disputar o Torneio dos Campeões da Copa Petrobras de Tênis, que começa na próxima quarta-feira, em arena montada na Praia de Copacabana, no Rio. Ainda buscando recuperar sua melhor forma, Guga espera usar a competição para ganhar ritmo e dar espetáculo para o torcedor brasileiro. O torneio no Rio vai reunir os campeões da Copa Petrobras, série challenger com cinco etapas pela América Latina: Bogotá (Colômbia), Montevidéu (Uruguai), Aracaju (Brasil), Buenos Aires (Argentina) e Assunção (Paraguai). Terá premiação de US$ 100 mil, será disputado por oito tenistas divididos em dois grupos e terá entrada gratuita - a arena coberta em Copacabana tem capacidade para sete mil pessoas. O grande campeão da Copa Petrobras neste ano foi o argentino Guillermo Cañas, que venceu as etapas de Montevidéu, Buenos Aires e Assunção. Ele estará no Rio, ao lado dos também argentinos Diego Hartfield (Bogotá) e Sergio Roitman (Aracaju). Vice-campeão no Paraguai, o brasileiro Flávio Saretta é outro classificado. Além de Guga, a organização do torneio convidou outros três tenistas: o marroquino Younes El Aynaoui e os brasileiros Thiago Alves e André Ghem. ?O público do Rio vai ter uma excelente oportunidade de assistir um grande torneio, com excelentes jogadores competindo todos os dias, com diferentes estilos em quadra?, afirmou Guga. ?É uma chance legal que o pessoal vai ter, os fãs do tênis, a garotada, de acompanhar um ótimo evento e a gente, de ter o público do nosso lado.? Guga jogou apenas dois torneios oficiais neste ano, sendo eliminado na primeira rodada de ambos. Em fevereiro, esteve no Brasil Open, na Costa do Sauípe, Bahia. E em novembro disputou a etapa paraguaia da Copa Petrobras, em Assunção. O torneio faz parte do calendário da ATP, mas não conta pontos para o ranking mundial. Serão quatro jogos por dia, de quarta até sexta-feira, classificando o melhores de cada grupo para a final de sábado. E a SporTV promete transmitir as principais partidas.