Guga alerta contra perfil falso no Twitter A assessoria de imprensa de Gustavo Kuerten alerta sobre a existência de um perfil falso com seu nome no site de relacionamentos Twitter. O ex-tenista já estaria tomando as providências junto à administradora da página para pedir a exclusão da conta e, assim, evitar a divulgação de informações incorretas ou não verdadeiras usando seu nome por meio da internet.