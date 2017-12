Guga ansioso para voltar a jogar em quadra rápida Recebido como um astro e num certo clima de curiosidade, Gustavo Kuerten chegou nesta quinta feira ao Club Med, em Itaparica, na Bahia, para fazer um jogo-exibição diante do equatoriano Nicolas Lapentti, no sábado, às 16 horas, durante o Banco Cruzeiro do Sul Challenger. Guga confessou estar ansioso por participar do evento e também por voltar a jogar numa quadra de cimento. ?É a primeira vez que venho para este torneio. Estava bastante curioso, pois sempre ouvi falar tanto que até fiquei meio ansioso para chegar logo?, disse Guga, que não jogar num piso rápido há mais de um ano. Nesse período, durante o seu processo de recuperação física, o tenista se concentrou nas quadras de saibro, sua especialidade. Nicolas Lapentti desembarcou na Ilha de Itaparica um pouco mais cedo do que Guga. Conhecido pelo seu charme e pela fama de já ter namorado beldades como a russa Anna Kournikova, o equatoriano chegou a tempo de ver um desfile de modelos na piscina do hotel. ?Já tinham me falado que aqui é um lugar maravilhoso?, admitiu o tenista.