Guga anuncia que voltará a trabalhar com Larri Passos O tenista Gustavo Kuerten anunciou neste sábado que voltará a ter como seu técnico Larri Passos. Os dois trabalharam juntos por mais de dez anos e agora retomam a parceria que fez sucesso no período em que o brasileiro viveu a melhor fase de sua carreira no circuito profissional. O retorno do trabalho com o técnico é mais uma etapa da tentativa de Guga de retornar às competições. Nos últimos dois anos, o tenista tem batalhado contra lesões e se recuperar completamente de uma cirurgia no quadril. Seu último jogo foi em duplas (com André Sá) na disputa da Copa Davis, na semana passada (quando o Brasil perdeu por 3 a 1 para a Suécia). A parceria começou quando Guga tinha 15 anos e havia terminado em março de 2005. Enquanto trabalharam juntos, foram 20 títulos da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), sendo que venceu o tradicional torneio de Roland Garros por três vezes, a Masters Cup de Lisboa e alcançou o posto mais alto do ranking da ATP, onde permaneceu por 43 semanas. Já Larri estava treinando a austríaca Tamira Paszek, de 15 anos. Guga sempre disse que Larri era "como um pai" para ele. Os dois falarão com a imprensa na terça-feira, em Florianópolis (SC), em entrevista coletiva, onde os ambos moram e treinam.