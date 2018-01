Guga bate Saretta no Rio e quebra jejum de vitórias Num jogo apenas para cumprir tabela, Gustavo Kuerten conseguiu sua primeira vitória em três jogos no Torneio dos Campeões da Copa Petrobrás, ao marcar 6/2 e 6/4 no seu amigo Flávio Saretta. O resultado não muda a situação do torneio, que terá na final deste sábado o argentino Guillermo Cañas e o marroquino Younes El Aynaoui, mas, pelo menos, serviu para animar um pouco mais Guga, que vinha de resultados decepcionantes. ?Ainda estou muito longe do ideal, mas sinto que a cada dia estou jogando melhor, ou seja, mais próximo do nível em que venho treinando. Afinal, se tivesse saído do Rio com a impressão que senti depois do meu primeiro jogo estaria muito frustrado, mas agora fico um pouco mais contente", analisou o brasileiro.