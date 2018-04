'Guga contra Nadal seria uma partida muito bonita de se ver', diz Moyá

SÃO PAULO - Carlos Moyá, 35 anos, já esteve no centro do tênis mundial. Conquistou o título de Roland Garros (1998), chegou ao posto de número 1 do mundo (1999) e nesta semana revive um pouco destas memórias na disputa do Rio Champions, torneio que reúne quatro donos de troféus de Grand Slam no Maracanãzinho e será encerrado por dois de seus bons amigos, Gustavo Kuerten e Alex Corretja, no sábado. Líder do ranking de campeões, espécie de circuito de veteranos, o espanhol fala de sua proximidade com Nadal.

Você é agora o número 1 do circuito mundial de veteranos. Está surpreso?

Fico muito contente. É o primeiro ano que jogo o circuito e como um esportista tento sempre fazer o melhor. Sou muito competitivo. Não sabia muito bem qual seria o nível dos meus adversários, mas eu tenho a vantagem de ter deixado o circuito profissional há pouco tempo (anunciou a aposentadoria no fim de 2010).

E essa ótima temporada entre os veteranos te deixou com saudades do circuito profissional?

Na verdade, não. Acho que esse foi mais um passo na minha vida e tenho objetivos sempre olhando para frente. Consegui aproveitar bastante o circuito e coloquei um ponto final na minha carreira profissional sem traumas. A exigência agora, em nível mental, é muito menor.

E a lesão no pé (que abreviou a carreira) parou de incomodar?

Para jogar no nível profissional, seria impossível. Porque neste nível é necessário treinar pela manhã e à tarde, jogar torneios quase toda semana. Agora mesmo joguei Santiago, no Chile, jogo no Rio e depois descanso um mês. Isso seria impossível no circuito profissional.

Quais são as melhores memórias com Guga e Corretja?

Guga é um dos meus grandes amigos, um personagem com muito carisma e coração. Tenho muitas histórias tanto com ele quanto com Corretja, mas é lógico que as melhores vêm de vitórias. (risos) Talvez a partida mais importante da minha vida tenha sido contra o Guga. Foi uma vitória sobre ele nas semifinais de Indian Wells que me permitiu chegar ao número 1 do mundo. Contra Corretja tive muitas derrotas e a maior vitória foi em Roland Garros (na final de 1998). Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida.

Você é um dos ídolos de Rafael Nadal e treinavam juntos. Já imaginava que Nadal seria o número 1 do mundo naquela época?

Ninguém poderia imaginar isso. Acho que nem ele mesmo imaginava. Desde sempre ele dava muito trabalho. Começou a treinar comigo aos 12 anos e aos 15 já conseguia me ganhar alguns sets.

E como seria um jogo de Guga contra Nadal?

Seria um jogo muito bonito de ver. Infelizmente, é impossível, e qualquer análise não passa de suposições. Seria um jogo sem favoritos, mas temos que pensar também que Nadal conseguiu feitos que ninguém alcançou. E não se sabe o que mais pode ganhar. São dois dos maiores tenistas da história, com estilos diferentes. Num bom dia, qualquer um poderia vencer, embora Nadal tenha uma consistência maior.