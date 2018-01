Guga decepciona de novo e perde na estréia no Rio Gustavo Kuerten foi derrotado em sua estréia no Torneio dos Campeões da Copa Petrobras, disputado em arena montada na Praia de Copacabana, no Rio. Ele perdeu nesta quarta-feira para o marroquino Younes El Aynaoui, por fáceis 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Apesar da derrota na estréia, Guga volta a jogar nesta quinta-feira. Ele irá enfrentar o argentino Diego Hartfield, que perdeu para o outro integrante do grupo, o brasileiro Flavio Saretta, por 6/2 e 6/1. O jogo será às 20 horas, com transmissão da SporTV 2. O jogo desta quarta-feira foi o terceiro oficial de Guga em torneios de simples neste ano. Antes, ele tinha perdido nas estréias do Brasil Open, em fevereiro, na Bahia, e da etapa paraguaia da Copa Petrobras, mês passado, em Assunção. "Deu para perceber a minha falta de ritmo. Não consegui me sentir à vontade em quadra", disse Guga, que ainda luta para recuperar a forma física depois de duas cirurgias no quadril. Nem o apoio dos torcedores foi capaz de levar Guga à vitória sobre um tenista de 35 anos, como El Aynaoui. O público ainda tentou de tudo para incentivar um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Gritou nas suas boas raquetadas e aplaudiu nos momentos mais difíceis, mas aos poucos o clima mudou. De repente, um silêncio tomou conta das arquibancadas. A torcida, que chegou esperançosa em ver um belo espetáculo do tricampeão de Roland Garros, compreendeu que a realidade é outra. Em jogo do outro grupo, também nesta quarta-feira, o brasileiro André Ghem foi derrotado pelo argentino Sergio Roitman por 6/4 e 6/3. No Torneio dos Campeões, que distribui US$ 100 mil em prêmios, mas não conta pontos para o ranking mundial - apesar de ser oficial da ATP -, os dois primeiros colocados de cada chave fazem a final no sábado.