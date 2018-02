Guga diz estar 100% para enfrentar o Peru pela Copa Davis Motivo de preocupação para a equipe brasileira da Copa Davis, que enfrenta o Peru de sexta-feira a domingo na cidade peruana de Ásia, Gustavo Kuerten passou, neste sábado, pelo Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), vindo de Florianópolis, para embarcar para Lima, garantindo estar totalmente recuperado de uma torção no tornozelo. Guga põe-se, assim, à disposição do capitão Fernando Meligeni para tentar vingar-se de Luís Horna - principal jogador peruano -, e que aplicou um 6/2 e 6/0 no brasileiro, em um jogo não oficial, válido pela Copa Argentina. O time formado por Guga, Flávio Saretta, Ricardo Mello, André Sá e o juvenil João Souza, o Feijão, reuniu-se no aeroporto à espera de um vôo que sofreu atraso de quase duas horas. ?Está tudo bem com o tornozelo?, garantiu Guga. ?A contusão não vai ser o problema e se o Fininho (Fernando Meligeni) me escalar, vou jogar?. A certeza da recuperação no tornozelo veio depois de um treino ainda em Florianópolis. O técnico de Kuerten, o argentino Hernan Gumy, exigiu horas de bate bola e movimentação do brasileiro até quase 8 horas da noite. Só depois perguntou se a lesão estava incomodando. Na verdade, entretido no treinamento, Guga acabou esquecendo-se das dores e percebeu que a torção já não o incomoda mais. Para o capitão brasileiro, Fernando Meligeni, as contusões devem fazer parte do passado. O treinador garante que todos estão em forma e em condições de enfrentar o Peru, em partidas de cinco sets. ?Não vamos mais ficar falando nesse assunto, pois conversei com todos os jogadores e ninguém mais está reclamando de lesões. Vamos viajar focados numa vitória, o que é muito importante para todos nós?. Apesar do atraso no embarque, a equipe brasileira da Davis ainda tinha programado um treinamento em Lima para a tarde desse sábado. A viagem é longa, com cerca de cinco horas de vôo, mas há uma diferença de fuso-horário, o que possibilitaria um treinamento já no Peru. O time só viaja para Ásia, a 90 quilômetros de Lima, neste domingo. Ásia é um balneário tranqüilo às margens do Pacífico. É uma região turística, com vários condomínios. Só que esta aparente tranqüilidade pode transformar-se durante os jogos da Copa Davis. O estádio construído, embora relativamente pequeno, para 2,5 mil pessoas, tem uma forma que favorece bastante a ação e influência da torcida. Os times do Brasil e Peru treinam neste domingo em Ásia. O sorteio dos jogos está marcado para quinta-feira e as partidas serão disputadas de sexta-feira a domingo, com transmissão do SporTV.