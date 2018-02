Guga diz que 2006 será um ano definitivo em sua carreira Sem falso otimismo e consciente das dificuldades que ainda tem pela frente, Gustavo Kuerten espera agora colher os resultados de todo o trabalho e sacrifícios a que vem se submetendo para retomar o circuito profissional. Carismático, consagrado, milionário, Guga poderia optar por uma vida tranqüila, aproveitando tudo o que já conquistou. Mas ainda quer fazer o que mais gosta: jogar tênis. Em meio à disputa da Copa Davis, na cidade de Ásia, no Peru, e satisfeito com o belo teste que teve nas mais de quatro horas de disputa da partida de duplas, Guga Kuerten falou com exclusividade ao Portal Estadão sobre seu atual momento e de assuntos polêmicos que envolvem sua volta às quadras. Portal Estadão - E a aposentadoria? Vai pendurar a raquete no fim da temporada? Guga - Não passa pela minha cabeça. É claro que este é um ano definitivo. E é hora de começarem a aparecer resultados, que é o que estou buscando no momento. Se estivesse pensando em aposentadoria, estaria tranqüilo, aproveitando a vida. Portal Estadão - Quais são os planos imediatos? Guga - Vou ter uma seqüência de torneios que vai até Miami. Preciso buscar ritmo e resultados. Claro que vou sentir dificuldades, mas não quer dizer que não tenho expectativas. Espero, sim, resultados. Portal Estadão - Você pensou em não disputar o Brasil Open? Guga - Tive de desistir de Viña del Mar por um problema físico, mas o Brasil Open sempre esteve nos meus planos. É um dos torneios que mais gosto de jogar. Tudo é favorável para mim. A data, o local, a oportunidade de jogar em casa... Portal Estadão - E as dores? Continua sentindo dores no quadril? Guga - Ainda sinto falta de confiança em meu jogo. E, por isso, foi importante ter disputado uma partida com mais de 4 horas de duração. As dores melhoraram mais de 90%. Mas a dor não é mais problema. Preciso é ver o quanto consigo de movimentação, de mobilidade. Portal Estadão - Você ficou descontente com o desempenho nos treinos aqui e chegou a quebrar a raquete? Guga - Sempre quis estar dentro. Gosto de jogar a Davis. É frustrante perceber que não se está capacitado para jogar 5 sets logo no primeiro dia. Acho que a decisão do Meligeni de esperar um pouco foi acertada. Mas fiquei frustrado, pois sempre gostei de desafios.