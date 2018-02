Guga e André Sá vão às semifinais do Brasil Open de Tênis Gustavo Kuerten e André Sá garantiram a classificação para as semifinais do torneio de duplas do Brasil Open ao vencer por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2) ao bater os tchecos Leos Friedl e Frantisek Cermak. Os adversários eram os cabeça-de-chave número 1 do torneio e são os sextos na Corrida dos Campeões. ?Foi um grande jogo nosso, entramos no ritmo, batemos os caras que são favoritos. A galera (torcida) estava empolgada, isso contagia e nos ajudou a vencer o jogo?, disse Guga logo após a partida. Com a vitória, eles amenizam o fiasco da eliminação dos brasileiros no torneio de simples.