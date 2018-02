Guga é convidado para o Masters Series de Miami Perto dos 300 do mundo e com seu ranking de proteção - em 30.º lugar - vencendo no próximo mês, Gustavo Kuerten ganhou um wild card (convite) para disputar o Masters Series de Miami, o quinto maior torneio do planeta, superado apenas pelo Grand Slam - Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open. A decisão dos organizadores do Nasdaq-100 Open em escolher Guga não está apenas ligado aos seus resultados, como tricampeonato de Roland Garros ou a liderança do ranking mundial por 43 semanas, mas especialmente pelo seu carisma no sul da Flórida. Seus jogos sempre atraíram uma grande torcida e em 2000 fez uma memorável final diante de Pete Sampras, num jogo em que perdeu em quatro sets, mas poderia ter vencido não fosse talvez algumas marcações do juiz de cadeira, especialmente no tie break do quarto set. "Gosto muito de jogar em Miami. O clima é muito parecido com o da minha cidade, além de sempre contar com uma boa torcida em todos os jogos e muitos amigos que estão sempre no torneio", disse Guga em um comunicado do torneio. O Masters Series de Miami começa no dia 22 de março.