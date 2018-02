Guga e Sá perdem nas semifinais de duplas do Brasil Open O Brasil também está fora da decisão de duplas do Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe (BA). A última esperança da torcida brasileira, formada pela parceira Gustavo Kuerten e André Sá, caiu nas semifinais ao perder para os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcim Matkowski por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 3/6 e 10/6 no match tie break, segundo a nova regulamentação na modalidade. O jogo só terminou um pouco depois das 2 horas da madrugada deste sábado, realizado apenas após as duas longas semifinais de simples. O time brasileiro, Guga e Sá, conseguiu manter um público razoável na quadra da Costa do Sauípe. Mas apesar de ter feito uma boa atuação, acabou desperdiçando a vitória no match tie break, uma contagem exclusiva para as duplas até dez pontos. O fato de ter jogado na ?sessão coruja? (o jogo começou depois da meia noite), na opinião de Guga, prejudicou mais o time brasileiro. ?Acho que muita gente na torcida não agüentou de sono e foi embora. É claro que jogar com o incentivo da torcida motiva muito mais e, de repente, isso influenciou no nível do jogo?. Além disso, tanto Guga como André Sá afirmaram que a derrota veio em razão de pequenos detalhes. ?Os dois (Fyrstenberg e Matkowski) são corta físicos. Arriscam muito e quando dá certo ganham pontos incríveis. É difícil pegar adversários desse estilo?.