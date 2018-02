Guga e Saretta não treinam e Meligeni faz mistério Nem Gustavo Kuerten nem Flávio Saretta participaram da segunda sessão de treinamentos da equipe brasileira da Copa Davis, nesta quarta-feira à tarde, em Ásia, no Peru, o que contribuiu com o clima de mistério do capitão Fernando Meligeni. ?Só vou anunciar o time no sorteio?, disse. A ausência dos dois jogadores, segundo Meligeni, foi apenas para poupá-los depois de uma semana de intenso treinamento. ?Os dois treinaram forte e dei a opção para relaxarem, pois agora é hora de concentrarem as energias?, disse o técnico. Se Guga for escalado como titular, vai enfrentar nesta sexta-feira o número 1 do Peru, Luís Horna, jogador para quem perdeu recentemente na Copa Argentina, pelo placar nada animador de 6/2 e 6/0. Saretta, por sua vez, tem um retrospecto positivo diante do peruano com três vitórias em três jogos. O sorteio, com a definição dos titulares de ambas as equipes, está marcado para esta quinta-feira, às 12 horas locais (15 horas em Brasília), no estádio construído especialmente para o confronto. Pela atual regulamentação da Davis, no primeiro dia de jogos, na sexta-feira, a partir das 10h (13h em Brasília), o número 1 de um país enfrenta o dois do outro. No sábado, às 12h (15h em Brasília), haverá a partida de duplas e no domingo, no primeiro encontro, às 10 horas, enfrentam-se os dois números 1 e a seguir o último jogo, entre os dois números dois. Por sua atual posição no ranking, Guga será sempre o número 2, tanto faz se Meligeni optar por Saretta ou Mello como titulares. O piso da quadra de Ásia ainda apresenta várias irregularidades, mas, mesmo assim, Fernando Meligeni preferiu comandar o treinamento da tarde no estádio. André Sá formou dupla, enquanto Mello bateu bola com vários adversários, como o próprio Meligeni, o argentino Hernan Gumy, o técnico Mauro Menezes e o juvenil João Souza, o Feijão.