Guga esbanja preparo físico no Carnaval Dentro da quadra, Gustavo Kuerten ainda sofre com problemas físicos. Mas fora dela, ele mostrou boa forma no Carnaval baiano. Depois da disputa do Brasil Open, na Costa do Sauípe, Guga ?realizou um sonho? ao conhecer de perto a festa dos trios elétricos em Salvador. No sábado, o maior tenista brasileiro da história deixou a tranqüilidade da Costa do Sauipe e passou uma noite no camarote Salvador 2006. Guga chegou até a subir no trio elétrico da banda Chiclete com Banana, mostrando muito ritmo. ?Participar do Carnaval na Bahia era um sonho que tinha. Não imaginava que fosse tão emocionante?, contou Guga, que neste domingo já viaja para a Argentina, onde irá treinar com seu técnico, Hernan Gumy. Depois da folia na Bahia, Guga promete voltar a treinar com intensidade. Por isso mesmo, ele resolveu ir para Buenos Aires, longe dos encantos do Carnaval. A idéia é retornar aos torneios no Masters Series de Indian Wells, a partir do dia 6 de março. Depois, seguiria para jogar em Miami, também nos Estados Unidos. O retorno às quadras no Brasil Open acabou sendo precipitado, segundo demonstrou o técnico Hernan Gumy ao aconselhar Guga a desistir de jogar no Torneio de Acapulco, a partir desta segunda-feira, no México. Na Costa do Sauípe, o tenista brasileiro foi eliminado na primeira rodada, mas alcançou as semifinais da chave de duplas, ao lado de André Sá.