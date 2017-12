Guga espera ganhar ritmo com exibição contra Lapentti Gustavo Kuerten irá realizar um jogo-exibição contra o equatoriano Nicolas Lapentti, no dia 25 de novembro, na Ilha de Itaparica, na Bahia. Será a primeira vez que o tenista brasileiro de 30 anos disputará uma partida de simples desde o Brasil Open, em fevereiro passado, na também baiana Costa do Sauípe - desde então, jogou apenas duplas na Copa Davis. Por isso mesmo, ele explicou que espera ganhar ritmo com esse desafio para poder voltar ao circuito profissional no ano que vem. Guga ainda não marcou uma data para voltar aos torneios profissionais. Continua na luta para recuperar sua forma física depois das duas cirurgias no quadril, agora sob o comando, mais uma vez, do técnico Larri Passos, com quem reatou parceria recentemente. Mas ele garante que seu objetivo é competir novamente entre os melhores do mundo. "Estou treinando bem, estamos num dia-a-dia bem puxado aqui na academia do Larri e jogar esse desafio contra o Lapentti vai ser muito bom para eu já começar a pegar ritmo de jogo, pensando na temporada do ano que vem," disse Guga, ainda confiante no seu retorno ao circuito profissional. "A minha meta pessoal é voltar a competir entre os melhores, acredito muito nisso e essa partida vai ser bem importante nessa minha preparação." Nicolas Lapentti é amigo pessoal de Guga e ocupa atualmente a 69ª colocação no ranking mundial. Os dois já se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do brasileiro. "Estou muito feliz em poder reencontrar o Lapentti, que é um grande amigo meu e feliz também por poder voltar a jogar com ele, que está vivendo uma boa fase novamente. Ele foi à final de um ATP (Palermo) há pouco tempo, está de novo entre os 70 do mundo e isso me dá ainda mais motivação", admitiu o tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo.