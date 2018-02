Guga está pronto para a estréia no Brasil Open Tricampeão de Roland Garros, ex-número 1 do mundo e com 29 anos de idade, Gustavo Kuerten demonstrou humildade ao dizer que nesta semana inicia um novo desafio em sua carreira. Depois de quase seis meses afastado das competições, ele finalmente volta ao circuito profissional, durante a disputa do Brasil Open, na Costa do Sauípe (BA). Primeiro, Guga faz nesta segunda-feira uma partida de duplas, para ?esquentar os motores?, jogando ao lado de André Sá ? o mesmo time da Copa Davis ? diante de Nicolas Massu, do Chile, e Luís Horna, do Peru, a partir das 18h30. E na terça-feira, Guga estréia na chave de simples, no jogo contra o gaúcho André Ghem, de 23 anos - em 311º lugar do ranking mundial, ele ganhou wild card (convite) dos organizadores do Brasil Open. ?Voltar a jogar passa a ser o maior desafio de minha vida?, definiu Guga, em entrevista coletiva neste domingo. ?Sei que joguei bem na minha última competição oficial da ATP, no US Open, mas também sei que posso jogar melhor. Estou com grandes expectativas.? O atual parâmetro de Guga tem sido seu desempenho nos treinamentos. Fora das competições, ele aproveitou para treinar com tenistas como Rafael Nadal, na Espanha, além de Luís Horna e Gaston Gáudio, mais recentemente em Buenos Aires e na Costa do Sauípe, para avaliar suas condições. ?Nem sei direito qual é a minha posição no ranking. Mas estou jogando de igual para igual com tenistas que estão bem colocados e, por isso, acredito na minha possibilidade de alcançar bons resultados?, disse o brasileiro. Diante desta perspectiva, Guga afasta a possibilidade de disputar torneios pequenos. Vai continuar investindo em competições milionárias, com grande pontuação no ranking, mesmo que para isso venha a ter de disputar o qualifying, em razão de sua classificação na ATP estar próxima da 300ª posição. Essas avaliações foram decisivas para Guga determinar sua volta ao circuito justamente no Brasil Open, torneio que já ganhou o título por duas vezes, nos anos de 2002 e 2004. Depois de ter desistido de jogar em Viña del Mar e Buenos Aires, ele sabe que agora está realmente pronto para entrar em quadra numa competição. ?Depois de tantos sacrifícios, não valeria a pena voltar a jogar sem boas condições?, admitiu Guga. ?Por isso, não quis apressar minha volta jogando em Buenos Aires. Agora, estou em condições de mostrar o meu melhor tênis. Uma boa campanha vai depender de muitos detalhes.?