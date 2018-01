Guga estréia contra marroquino no último torneio do ano Ainda na luta para voltar a sua melhor forma, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten conheceu nesta terça-feira o seu adversário na estréia no Torneio dos Campeões da Copa Petrobras, que acontece numa arena montada na Praia de Copacabana, no Rio. Guga irá jogar contra o marroquino Younes El Aynaoui, atual 189º do ranking mundial, nesta quarta-feira, às 18 horas, com transmissão ao vivo do canal pago Sportv. Tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), o atleta catarinense ainda jogará na primeira fase contra o argentino Diego Hartfield (131º) e com o compatriota Flávio Saretta, na quinta e na sexta, respectivamente. O vencedor do Grupo A disputa a final no sábado contra o ganhador da outra chave, que reúne os argentinos Guillermo Cañas e Sérgio Roitman e os brasileiros Thiago Alves e André Ghem. "Esse torneio vem crescendo a cada ano, está cada vez mais competitivo, com jogadores de alto nível e para mim é uma oportunidade muito valiosa de competir, fazendo no mínimo três jogos," disse Guga, que treinou nesta terça com Thiago Alves. "É uma satisfação muito grande jogar no Rio. Aqui a torcida comparece bastante. Estou esperando jogos duros e uma disputa bem acirrada. Tomara que eu consiga chegar à final, que seria um motivo de muita alegria pra mim", completou. Recuperado de uma lesão no quadril, Kuerten chegou a ficar nove meses sem atuar em partidas de simples. A sua volta aconteceu no Challenger de Assunção (Paraguai), onde caiu logo na estréia ao ser superado pelo austríaco Rainer Eitzinger. Mesmo assim, Guga revelou que recuperou o desejo de se submeter à rotina diária do esporte. ?Agora a alegria vem prevalecendo. Tenho jogado em média 2 a 3 horas, até nos treinos, sem sentir nada. Mas é um momento em que preciso ter paciência. Está valendo à pena acordar de manhã disposto para retomar a rotina do dia-a-dia?, discursou. Quanto ao futuro, Guga não quis fazer planos. Contou que prefere ir se programando aos poucos e, apesar de querer, não assegurou sua participação nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. ?Nem sei o que estarei fazendo daqui a duas semanas, quanto mais em julho?. Essa será a sexta vez que Guga enfrenta Younes El Aynaoui. O catarinense já superou o rival em quatro ocasiões, perdendo apenas o último confronto entre eles, no Torneio de Long Island (EUA), em 2003.