Guga fica na reserva do Brasil na Copa Davis Pela primeira vez desde que se consagrou campeão de Roland Garros, em 1997, Gustavo Kuerten não sai como titular de simples em um confronto do Brasil na Copa Davis. Sem ritmo e confiança, Guga cedeu seu lugar para Ricardo Mello na equipe que enfrentará o Peru a partir desta sexta-feira, na cidade peruana de Ásia. O outro tenista em quadra será Flavio Saretta, atual número 1 do País. Assim, conforme sorterio realizado nesta quinta-feira, Saretta faz o primeiro jogo diante de Ivan Miranda (o número 2 peruano), a partir das 10 horas (13 horas de Brasília). E, logo a seguir, Ricardo Mello enfrenta Luís Horna, o melhor tenista do Peru. No sábado, às 14h30 (horário de Brasília), Guga e André Sá estão escalados para jogar contra Ivan Miranda e Matias Silva. E no domingo, os confrontos seriam: Saretta x Horna e Mello x Miranda. Mas, tanto para as duplas como para as partidas de simples no domingo, os capitães das duas equipes podem mudar as escalações. ?Acho que essa decisão foi o melhor para a equipe?, reconheceu Guga. ?Estou sem ritmo e confiança e fazer um jogo em melhor-de-cinco sets, diante do Horna, logo no primeiro dia poderia comprometer todo o confronto.? O capitão brasileiro, Fernando Meligeni, assegurou que fez o melhor para o Brasil e não tem medos das críticas. ?Sem arrogância, este é o meu cargo?, defendeu-se. ?Estou para tomar decisões e estou escalando os dois jogadores que estão melhores para jogar na sexta-feira.?