Guga garante que irá disputar o Brasil Open Apesar da desconfiança da torcida, Gustavo Kuerten não tem dúvidas sobre sua participação no Brasil Open, o principal torneio de tênis do calendário brasileiro. O tenista chegou nesta sexta-feira à Costa do Sauípe, na Bahia, esbanjando confiança e entusiasmo. E garantiu que vai jogar. ?Treinei bem em Buenos Aires e estou supermotivado?, disse Guga, procurando afastar o suspense sobre sua participação no torneio, depois de ter desistido de jogar em Viña del Mar e Buenos Aires. Sem jogar há quase seis meses, Guga deverá ter um desafio e tanto no Brasil Open. Embora tenha entrado na chave principal com o ranking protegido na 30ª colocação, ele não será cabeça-de-chave do torneio. Assim, poderá enfrentar já na primeira rodada alguns dos favoritos ao título, como os espanhóis Carlos Moyá e Juan Carlos Ferrero e o argentino Guillermo Coria. ?Vejo tudo favorável para voltar ao circuito no Brasil Open?, afirmou Guga nesta sexta-feira, na Costa do Sauípe, onde treinou no final da tarde. ?Este é um dos meus torneios preferidos e sinto que o meu tornozelo (motivo que o afastou das últimas competições) já está bem melhor e não vai comprometer a minha participação.? Já no clima do torneio, neste fim de semana será disputado o qualifying do Brasil Open definindo as últimas quatro vagas da chave principal, que será sorteada neste sábado à tarde.