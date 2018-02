Guga pede para jogar à luz do dia nesta terça Gustavo Kuerten pediu para fazer sua estréia no torneio de simples do Brasil Open à luz do dia. Apesar de o horário nobre do torneio ser 20h30, quando o público já deixou a praia na Costa do Sauípe, quem quiser ver a volta do brasileiro às competições da ATP terá de torcer sob o sol baiano. Seu jogo diante do gaúcho André Ghem será às 16 horas. ?Eu mesmo pedi para fazer este jogo durante o dia?, contou Guga. ?Acho que a luminosidade é melhor e sinto-me bem mais confiante.? Guga, que usava lentes de contato, já passou por uma cirurgia de correção de miopia, mas depois disso jamais jogou à noite. Parece que ficou preocupado com o fato e vai preferir enfrentar o calor a perder o olho da bola. A estréia no Brasil Open, em jogos de duplas, deu o resultado esperado por Guga. Ajudou a diminuir sua ansiedade e o tenista brasileiro aproveitou bem esses momentos em quadra. ?Foi um jogo estratégico, tanto para mim como o André Sá (que também estréia nas simples nesta terça-feira diante do espanhol Nicolas Almagro) e acho que vou para o jogo de simples um pouco mais tranqüilo.? Programação - O Brasil Open terá nesta terça-feira 13 jogos de simples. Na quadra central, a partir das 14h30, jogam Gaston Gáudio x Albert Portas, seguido de André Ghem x Gustavo Kuerten; Nicolas Massu x Marcos Daniel; e Flávio Saretta x Juan Carlos Ferrero. Na quadra 1, jogam Juan Mocano x Juan Martin Del Potro; Filippo Volandri x Kevin Kim; Juan Ignácio Chela x Daniel Gimeno Traver; e Nicolas Almagro x André Sá. E na quadra 2, Lukas Dlouhy x Florent Serra; Luís Horna x Alberto Martin; Tomas Behrend x Boris Pashanski; Ivan Navarro-Pastor x Potito Starace; e pelas duplas Vasilis Mazarakis/Boris Pashanski x Tomas Behrend/Tomas Cibulec. Encerrando, na quadra 3, jogarão Oliver Patiecne x Razvan Sabau.