Guga perde para austríaco na volta aos jogos de simples Não durou muito a participação de Gustavo Kuerten no primeiro torneio oficial de simples após nove meses de ausência. Na noite desta terça-feira, o brasileiro foi eliminado na primeira rodada da etapa de Assunção (no Paraguai) da Copa Petrobrás, ao perder por 2 sets a 0, com duplo 6/4, para o austríaco Rainer Eitzinger, número 236 do mundo, em 1 hora e 15 minutos. A partida marcava o retorno de Guga aos jogos de simples após a recuperação de dores nos quadris e a reestréia da parceria com o técnico Larri Passos. Obviamente, o brasileiro teve atuação muito abaixo dos tempos de número 1 do mundo. Mesmo sem mobilidade, conseguiu equilibrar o primeiro set e até conseguiu uma quebra de serviço no sétimo game, mas Eitzinger devolveu logo em seguida e voltou a quebrar o saque de Guga no 10.º. No segundo set, o austríaco quebrou o saque de Guga no quarto game, tomou o revés no sétimo, mas voltou a fazê-lo no décimo. Na segunda rodada, Eitzinger vai encarar outro brasileiro, Júlio Silva, que passou pelo argentino Damian Patriarca.