Guga recebe infiltrações para jogar em Roland Garros O tenista Gustavo Kuerten faz infiltração no quadril para tentar voltar às quadras a tempo de disputar o torneio de Roland Garros, que começa dia 21 de maio em Paris. Guga tomou injeções, em sessões que duraram até dez minutos, e com isso deve estar livre nas dores na região - que já passou por duas cirurgias - por pelo menos dois meses. A decisão de realizar as infiltrações partiu do médico Marc Philippon, cirurgião responsável pela segunda operação no quadril de Guga, realizada em setembro do ano passado. Depois de passar pelas infiltrações, Guga deixou a clínica de Philippon em Pittsburg e viajou para um centro de recuperação no Colorado. Lá, o tenista brasileiro esta sendo acompanhado pelo seu treinador Hernan Gumy e quando voltar ao circuito profissional contará em sua equipe também com um fisioterapeuta. Gumy está exigente e não quer colocar seu pupilo em quadra sem condições de desempenhar um bom tênis, como aconteceu recentemente no Brasil Open, quando Guga perdeu logo na partida de estréia. O plano, porém, é de Guga estar em ação em torneios preparatórios para Roland Garros e, para isso, precisaria contar com wild cards. Os organizadores do torneio de Valência, na Espanha, já teriam colocado um convite a disposição do tricampeão de Roland Garros. Só que o torneio está programado para 10 de abril, o que parece ser muito cedo para quem está apenas em recuperação nos Estados Unidos. O uso de infiltrações, com substâncias como cortizona, já são utilizadas, por exemplo, pelo veterano norte-americano Andre Agassi, que garante que apenas com as sessões de injeções sente-se em condições de jogar. Agassi contou que a ação da infiltração dura dois meses.