Guga revela uma nova preferência: as quadras rápidas Tricampeão no saibro de Roland Garros, Gustavo Kuerten confessa que, aos 30 anos e no seu atual estilo e situação física, as quadras rápidas deverão ter prioridade nesta nova fase de sua carreira. É neste tipo de piso em que ele enfrenta o equatoriano Nicolas Lapentti neste sábado, a partir das 16 horas, em jogo-exibição na Ilha de Itaparica, na Bahia. Para Guga, o piso lento do saibro exige muito esforço físico, longas trocas de bolas e seus golpes já não seriam tão eficientes como antes. ?Para mim hoje o melhor é jogar na rápida. Os pontos podem ser decididos logo e minhas bolas se tornam mais efetivas e decisivas?, admitiu o tenista. ?Acho que este jogo vai ser importante para eu ter um parâmetro do meu atual estágio?, disse Guga, que ainda luta para recuperar a melhor forma depois de duas cirurgias no quadril. ?Diante do Lapentti, um jogador que já esteve entre os dez e está agora entre os 60, posso ver como está meu rendimento, especialmente numa quadra rápida.? Depois de enfrentar Lapentti, Guga deve estar também no torneio dos campeões da Copa Petrobras, como convidado dos organizadores. A competição reunirá oito jogadores na próxima semana no Rio, em uma quadra rápida construída na areia da Praia de Copacabana.