Guga revive final de Roland Garros com mais uma vitória Em junho de 2001, Gustavo Kuerten conquistava pela terceira vez Roland Garros. O jogo, contra o espanhol Alex Corretja ficou marcado na memória dos brasileiros e, no último sábado, foi reeditado no Maracanãzinho, no Rio. Guga venceu mais uma vez: 2 sets a 1.