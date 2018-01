Guga se machuca e adia volta ao circuito Uma torção no tornozelo direito, durante treinamento em Florianópolis, forçou Gustavo Kuerten a adiar sua tão esperada volta ao circuito profissional. Guga estava inscrito para jogar o ATP Tour de Viña Del Mar, a partir de segunda-feira, mas já cancelou sua viagem para o Chile. O tenista acredita que estará recuperado para defender o Brasil na Copa Davis, diante do Peru, de 10 a 12 de fevereiro, na cidade de Ásia, Peru. Guga está sem jogar um torneio válido para o ranking da ATP desde agosto, no US Open, em Nova York, quando ganhou a primeira rodada do norte-americano Paul Goldstein e perdeu na seguinte para Tommy Robredo. O último jogo oficial de Kuerten foi justamente pela Copa Davis, no Uruguai. Enfrentava Pablo Cuevas, sentiu um problema semelhante no tornozelo e desistiu do jogo. A contusão de Guga aconteceu quando o tenista saltou para buscar uma bola e caiu, torcendo o tornozelo. Tratou com gelo e já fez exames e, pelos resultados, acredita que no meio da próxima semana reinicia os treinamentos. Curiosamente outro tenista da equipe brasileira da Davis, Flávio Saretta, também sentiu uma contusão esta semana. Com dores no bíceps, o brasileiro desistiu de sua partida diante de Paul Capdville, válida pelas oitavas de final do challenger de Santiago do Chile. Saretta infomou que irá jogar em Viña Del Mar, a partir da próxima segunda-feira.