Guga também desiste de jogar em Indian Wells Gustavo Kuerten desistiu da disputa do Masters Series de Indian Wells, torneio que começa ainda nesta semana, nos Estados Unidos. É a quarta vez que Guga deixa de participar de uma competição por motivos não muito claros. No primeiro, em Viña del Mar (Chile), alegou lesão no tornozelo. Depois, não jogou Buenos Aires (Argentina) e em Acapulco (México), explicando não estar na melhor forma. A justificativa da desistência em Indian Wells é de que não se sente em condições de jogar em bom nível e precisaria de mais um período de preparação. Seria a última vez que Guga poderia utilizar o recurso de ranking congelado, que o coloca na 30ª posição do mundo ao invés da atual 274ª colocação - por causa do período que ficou se recuperando da cirurgia no quadril. Sua volta ao circuito, se não houver nova desistência, está programada para o Masters Series de Miami, a partir do dia 22 de março. Para jogar esse torneio, Guga recebeu wild card (convite) dos organizadores, entrando direto na chave principal, sem precisar jogar o qualifying.