Guga vence jogo de duplas no Brasil Open Gustavo Kuerten começou bem a disputa do Brasil Open, na Costa do Sauípe (Bahia). Jogando ao lado do também brasileiro André Sá, Guga venceu a partida de duplas contra o chileno Nicolas Massu e o peruano Luis Horna por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/6. Foi a volta de Guga aos torneios oficiais da ATP, depois de ficar quase 6 meses sem jogar - a última competição foi o US Open, em setembro. Mas sua estréia para valer, na chave de simples do Brasil Open, será nesta terça-feira, contra o também brasileiro André Ghem. De qualquer maneira, a vitória nas duplas mostrou que Guga está livre da contusão no tornozelo que adiou sua volta nos torneios de Viña del Mar e Buenos Aires. E também deu motivação para ele fazer boa campanha na Costa do Sauípe. O próximo confronto de Guga e Sá nas duplas ainda não foi definido.